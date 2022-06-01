Пекин, 1 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Госсовет КНР выпустил циркуляр, в котором настоятельно призвал к реализации пакета подробных политических мер для дальнейшей стабилизации экономики, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пакет, который был объявлен на исполнительном заседании Государственного совета на прошлой неделе, включает 33 меры, охватывающие налогово-бюджетную и финансовую политику, а также политику в области инвестиций, потребления, продовольственной и энергетической безопасности, промышленных и производственно-сбытовых цепочек, а также средств к существованию людей.

Согласно циркуляру, Китай усилит меры по возврату налоговых льгот на добавленную стоимость, ускорит бюджетные расходы и ускорит выпуск специальных облигаций местных органов власти. Что касается денежно-кредитной и финансовой политики, страна снизит реальную стоимость заимствований, повысит эффективность финансирования через рынки капитала и усилит финансовую поддержку инфраструктуры и крупных проектов.

Что касается инвестиций и потребления, Китай увеличит инвестиции в транспортную инфраструктуру, будет способствовать здоровому развитию экономики и стимулировать покупки автомобилей и бытовой техники, говорится в документе.