Тайбэй, 1 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Статистическое агентство Тайваня понизило ожидания экономического роста острова в 2022 году до 3,91%, что на 0,51 процентного пункта ниже февральского прогноза, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Ожидалось, что годовой индекс потребительских цен на 2022 год вырастет на 2,67%, что выше двухпроцентной линии предупреждения об инфляции, говорится в последнем пресс-релизе агентства. По данным агентства, оценка была сделана на основе таких факторов неопределенности, как COVID-19, узкое место в глобальной цепочке поставок и цены на нефть и другое сырье.

Отмечается, что экономика острова выросла на 3,14% в первом квартале этого года, что немного выше предыдущей оценки в 3,06%.