Хабаровск, 1 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с представителями турбизнеса меры поддержки отрасли и её дальнейшее развитие в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На рынке туристических и гостиничных услуг края работает более 460 организаций малого и среднего бизнеса. К летнему сезону 66 местных туроператоров подготовили свыше 150 внутренних и межрегиональных маршрутов.

По словам Михаила Дегтярёва, важным блоком в развитии туризма остаётся продвижение регионального турпродукта в стране и за рубежом.

«Одна из задач — разработка туристического бренда края и уникальной сувенирной продукции. Предприниматели выразили готовность включиться в процесс», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Адыгея получит из федерального бюджета грант на 188,2 млн рублей на развитие туристической отрасли. Денежные средства выделены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».