Мехико, 1 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Жертвами обрушившегося на мексиканский штат Оахака урагана «Агата» стали не менее 11 человек. Об этом со ссылкой на губернатора штата Алехандро Мурата вечером 31 мая сообщает телеканал Televisa.

Planetacurioso.com Ураган

По предварительной оценке, пропавшими без вести числится ещё 21 человек.

Больше других пострадал район Сьерра-Сур, где погибли 10 человек, зафиксированы наводнения и многочисленные сходы оползней.

Удар урагана оставил без электроэнергии около 70 тысяч жителей в штатах Оахака и Веракрус. В настоящее время восстановить подачу удалось только для 35% из них.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшийся над Тихим океаном ураган «Агата» достиг берегов Мексики. Скорость ветра в его пределах достигает 46 м/с, на порывах — до 57 м/с.