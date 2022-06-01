Пекин, 1 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что цены на свинину в Китае снизились на прошлой неделе, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Свиньи

С 23 по 27 мая средняя цена на свинину, отслеживаемая министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составила 21 юань (около $3,15) за кг, снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Цена была на 9% ниже в годовом исчислении.

Животноводческим фермам и домашним хозяйствам рекомендуется принимать разумные решения в отношении производства и эксплуатации, чтобы поддерживать стабильность производственных мощностей по выращиванию свиней.