Донецк, , 06:36 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) направили приглашения в ряд европейских стран для участия в международном трибунале над украинскими боевиками, причастными к военным преступлениям на территории Донбасса и Украины. Соответствующее заявление сделала 1 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в интервью ТАСС.

Памятник детям Донбасса © Миссия «Сути времени» в ДНР

Шишкина пояснила, что власти ДНР рассчитывают на участие представителей европейских стран и США в готовящемся международном военном трибунале.

«Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал», — сказала указала Шишкина.

Представитель ДНР уточнила, что некоторые страны уже откликнулись на приглашение, а от кого-то ответ вряд ли будет получен, так как такие страны фактически «финансируют эту преступную деятельность».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти ДНР намерены привлечь к ответственности как военных преступников в рамках международного военного трибунала Александра Турчинова, Петра Порошенко и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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