Пекин, , 06:34 — REGNUM Китай и Швейцария поддерживают тесные контакты по модернизации своего существующего Соглашения о свободной торговле, сообщил во представитель Министерства коммерции Китая, передает 31 мая агентство Синьхуа.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обе стороны активно продвигают совместное исследование по совершенствованию соглашения и ищут области, в которых возможны улучшения, сообщило министерство, отметив, что переговоры не зашли в тупик. Двустороннее соглашение было подписано в июле 2013 года и вступило в силу в июле 2014 года.

Пресс-секретарь сказал, что соглашение является соглашением высокого уровня, богатым по содержанию и взаимовыгодным, а также играет позитивную роль в укреплении экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

В настоящее время Китай является третьим по величине торговым партнером Швейцарии. По данным Министерства торговли США, в 2021 году объем двусторонней торговли достиг $44,11 млрд, что на 96,7% больше в годовом исчислении.