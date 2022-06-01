Москва, 1 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России провели ряд проверок на 38 тыс. объектов детского отдыха в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор лагеря

«С 1 июня начинается детская летняя оздоровительная кампания. На контроле — более 38 тыс. объектов отдыха детей», — заявили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что отдельное внимание уделяется оздоровительным объектам, расположенным рядом с лесами и водоемами. При этом проверки и подготовка к сезону летнего отдыха начались задолго до каникул. В частности, сотрудники пожарного надзора проверяли исправность противопожарных систем, а также качество очистки территории от мусора и воспламеняющихся материалов.

В МЧС России подчеркнули, что работа по обеспечению безопасности детского отдыха будет вестись все лето.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Еврейской автономной области открылись более 80 детских лагерей. В них отдохнут более 10 тыс. школьников региона.