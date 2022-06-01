Брюссель, 1 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Скоординированный запрет на страхование грузовых судов, перевозящих российскую нефть, согласовали Великобритания и Евросоюз. Об этом 31 мая сообщила газета Financial Times.

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Издание уточняет, что это решение автоматически закрывает для России доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd’s of London и таким образом «ограничит возможности по экспорту сырой нефти».

Глава отдела товарно-сырьевой стратегии международного инвестбанка RBC Capital Markets Хелима Крофт отметила, что такой шаг является «одной из самых жестких мер в европейском арсенале».

При этом издание указывает, что в правительстве Великобритании отказались подтвердить информацию о такой санкционной мере против России. В то же время источники Financial Times заявили, что официально о запрете на страхование судов с российской нефтью будет объявлено уже в ближайшее время. Более того, ожидается, что такой запрет, вполне вероятно, может быть введён всеми странами G7.