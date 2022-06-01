Пекин, , 06:26 — REGNUM Китайские власти объявили о временной отсрочке выплат страховых взносов по социальному страхованию для большего числа фирм, пострадавших от пандемии, в качестве очередного шага по облегчению финансового бремени для определенных отраслей, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно заявлению, совместно опубликованному четырьмя органами, включая Министерство трудовых ресурсов Китая, фирмам в 17 отраслях, пострадавших от пандемии, включая автомобилестроение и производство общего машиностроения, будет разрешено отложить корпоративные доли выплат по социальному страхованию.

Ранее страна ввела отсрочки платежей для пяти секторов, которые были более подвержены пандемии, таких как общественное питание, розничная торговля и туризм, чтобы помочь таким предприятиям преодолеть кризис.

В заявлении также содержался призыв к таким шагам, как предоставление субсидий фирмам, которые пострадали более серьезно, и предоставление льгот предприятиям, которые нанимают выпускников колледжей, в целях стабилизации занятости.