Москва, 1 июня, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В среду, 1 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 2 июня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +19… +24 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В четверг, 2 июня, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +21… +26 °C, переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями.

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