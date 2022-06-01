Пекин, 1 июня 2022, 05:55 — REGNUM Высокопоставленные китайский и немецкий дипломаты обсудили вопросы, касающиеся интересов двух стран, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи провел видеовстречу с советником канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плотнером по приглашению последнего.
Ян, который также является директором Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, обменялся мнениями с Плотнером по поводу китайско-германских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.