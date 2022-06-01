Пекин, 1 июня, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Высокопоставленные китайский и немецкий дипломаты обсудили вопросы, касающиеся интересов двух стран, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Ян Цзечи

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи провел видеовстречу с советником канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плотнером по приглашению последнего.

Ян, который также является директором канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, обменялся мнениями с Плотнером по поводу китайско-германских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.