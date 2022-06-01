Кемерово, 1 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 1 июня, будет организовано более 200 праздничных площадок. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей

Центральным событием станет фестиваль «Кузбасское лето 2022» — на Московской площади в Кемерове соберутся дети со всего Кузбасса.

На площадке будет работать мобильный «Кванториум».