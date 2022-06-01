Москва, , 05:55 — REGNUM Разработать новый порядок регистрации пользователей в социальных сетях предложила заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко. С соответствующим заявлением она выступила 1 июня в бесе6де с РИА Новости.

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснила Леоненко, существующая на сегодняшний день система идентификации пользователей в соцсетях не всегда предусматривает применение своевременных мер реагирования в отношении распространителей запрещённого контента, а также предупреждение использования такого рода контента несовершеннолетними. Поэтому, по словам Леоненко, в СК РФ пришли к выводу, что данный вопрос требует обсуждения и нового подхода.

Леоненко указала, что приоритетами при работе с интернет-ресурсами, как и раньше, остаются мониторинг запрещённой информации в социальных сетях, мессенджерах и на других интернет-площадках, а также своевременная блокировка подобной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным соцопроса, родители и учителя считают, что блокировка соцсетей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ограничение работы Twitter и TikTok практически не повлияли на успеваемость школьников.

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