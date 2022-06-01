Пекин, 1 июня, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян встретился по видеосвязи со спикером Совета нации Алжира Салахом Гуджилом, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван, являющийся также председателем Национального Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), сказал, что Китай и Алжир понимают и поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим их основные интересы и основные проблемы, с момента установления дипломатических отношений 64 года назад, и обе стороны принесли богатые плоды в своей совместной борьбе против пандемии COVID-19.

Он сказал, что Китай готов укреплять и развивать свою традиционную дружбу с Алжиром, укреплять согласованность стратегий развития, продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути», вывести китайско-алжирское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень и расширять прагматичное сотрудничество в таких областях, как экономика, наука и техника и медицина и здоровье.

По словам Вана, НПКСК готова углублять обмены с Алжирским Национальным советом для укрепления двусторонних отношений. Со своей стороны, Гуджил заявил, что Алжир готов укреплять политическое взаимное доверие с Китаем и активно участвовать в строительстве инициативы «Пояса и пути».