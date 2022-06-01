Магнитогорск, Челябинская область, 1 июня, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан организатор незаконного проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Установлено, что свою деятельность он вёл с 26 февраля по 30 апреля 2021 года. Для этого было задействовано 79 игровых автоматов.

Он же являлся и администратором клуба. Но в итоге его деятельность пресекли. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд.