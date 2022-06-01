Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:44 — REGNUM Филармония Нижнего Тагила Свердловской области получит 500 тысяч рублей на новые инструменты. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Сотрудники филармонии готовятся к представлению Александр Погожев © ИА REGNUM

Средства выделены из областного бюджета. Их направят на покупку музыкальных инструментов. Планируется, что в филармонии появятся новые синтезаторы, колонки, микрофоны и микшерный пульт.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, это отличный подарок на юбилей города. Чиновник также отметил, что приобретение современных инструментов позволит артистам ярче проявлять таланты, в том числе на юбилейный торжествах.