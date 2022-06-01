Ангарск, Иркутская область, 1 июня, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Пожар произошел в здании магазина в городе Ангарске Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в здании магазина «Кум» по улице Советской в микрорайоне Китой утром 1 июня. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена кровля. Общая площадь возгорания оценивалась в 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. Причина возгорания неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге. Очаг находится на квартире, расположенной на последнем этаже здания. В результате пожара погиб один человек.