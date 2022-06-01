Донецк, , 05:32 — REGNUM Привлечь к ответственности в рамках готовящегося международного трибунала над украинскими военными преступниками власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены всех руководителей Украины после так называемого Майдана 2014 года. Об этом 1 июня заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в беседе с ТАСС.

«Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса Andrew Butko

Как пояснила Шишкина, Александра Турчинова, Петра Порошенко и действующего президента Украины Владимира Зеленского необходимо привлечь к ответственности как военных преступников. По словам Шишкиной, «военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ». Именно те, кто стоял во главе Украины после переворота 2014 года, посылали нацистов убивать мирное население Донбасса своими подписями, — указала Шишкина.

Шишкина уточнила, что законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма. Она выразила уверенность в том, что будут наказаны и иностранные структуры, а также их руководители, поддерживающие нацистов на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР планируют до конца лета провести несколько трибуналов над нацистами. При этом председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина напомнила, что за особо тяжкие преступления в ДНР полагается смертная казнь.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР назвали возможные сроки проведения трибунала над нацистами