Донецк, 1 июня, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Привлечь к ответственности в рамках готовящегося международного трибунала над украинскими военными преступниками власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены всех руководителей Украины после так называемого Майдана 2014 года. Об этом 1 июня заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в беседе с ТАСС.

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Как пояснила Шишкина, Александра Турчинова, Петра Порошенко и действующего президента Украины Владимира Зеленского необходимо привлечь к ответственности как военных преступников. По словам Шишкиной, «военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ». Именно те, кто стоял во главе Украины после переворота 2014 года, посылали нацистов убивать мирное население Донбасса своими подписями, указала Шишкина.

Шишкина уточнила, что законодательством ДНР предусмотрена уголовная ответственность за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма. Она выразила уверенность в том, что будут наказаны и иностранные структуры, а также их руководители, поддерживающие нацистов на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР планируют до конца лета провести несколько трибуналов над нацистами. При этом председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина напомнила, что за особо тяжкие преступления в ДНР полагается смертная казнь.