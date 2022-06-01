Хайнань, Китай, , 05:30 — REGNUM Ожидается, что соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) будет способствовать развитию сотрудничества между Китаем и государствами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает агентство Синьхуа.

Хайнань Alex Kwok

Выступая на Форуме СМИ и аналитических центров, проходившем в Южно-китайском Хайнане, глава базирующегося на Хайнане Китайского института реформ и развития Чи Фулинь сказал, что экономическая взаимодополняемость между Китаем и странами АСЕАН продолжает расти.

Данные показали, что в первом квартале этого года на торговлю между Китаем и АСЕАН приходилось 47,2% или почти половина внешней торговли Китая с партнерами по RCEP. В 2020 году АСЕАН и Китай стали крупнейшими торговыми партнерами друг друга. По словам Чи, внедрение RCEP еще больше углубит интеграцию двух энергетических рынков с большим потенциалом.

В рамках RCEP Китай шире откроет свои двери для стран АСЕАН, тем самым придав больший импульс региону, сказал Ся Дэжэнь, заместитель директора экономического комитета Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), сославшись на успехи Китая в продвижении сотрудничества с этими странами в таких сферах, как сельское хозяйство и транспорт.

Подчеркнув важность RCEP в укреплении сотрудничества в цепочках поставок между Китаем и странами АСЕАН, Чжао Цзиньпин, бывший глава Исследовательского центра развития при Госсовете КНР, призвал к усилиям по ускорению региональной экономической интеграции, расширению инвестиционного пространства и ускорению цифровизации торговой и инвестиционной деятельности.

RCEP, крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле на сегодняшний день, охватывает 10 государств — членов АСЕАН и пять ее партнеров по соглашению о свободной торговле, а именно Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

На страны, подпадающие под действие рамочной программы, приходится примерно 30% мирового валового внутреннего продукта и населения. Более 90% торговли товарами между одобренными государствами-членами постепенно будут освобождены от тарифов.