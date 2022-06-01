Магнитогорск, Челябинская область, 1 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области будет закрыта свалка, которая функционирует уже не один десяток лет. Об этом депутатам Заксобрания объявил губернатор Алексей Текслер.

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Сделать это позволит новый мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки твёрдых коммунальных отходов. Его планируется открыть уже скоро. Проект находится в работе, финансирование определено. Затем свалку ждёт рекультивация.

Подобные проекты планируется реализовать в Верхнем Уфалее, Златоусте, Карталах и Миассе. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году была закрыта свалка в Челябинске. А в 2021 году завершилась её рекультивация.