Аккра, 1 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Конкурс китайского языка «Китайский мост» придал импульс культурному обмену между Китаем и Ганой, заявила китайский директор Института Конфуция при Университете Ганы Чу Бэйцзюань, передает агентство Синьхуа.

Ben Sutherland Гана

Чу сделала это замечание во время интервью агентству Синьхуа в кулуарах соревнований, которые состоялись 28 мая.

«Благодаря этому конкурсу многие студенты из Ганы выделились и выиграли стипендии для продолжения учебы в Китае, открыв новую главу в своей жизни» , — сказала она.

Продолжающаяся пандемия COVID-19 не оставила конкурсу в этом году иного выбора, кроме как проходить онлайн. Несмотря на это, энтузиазм ганских студентов по этому поводу ничуть не угас. Во время викторины по китайской культуре многие участники продемонстрировали обширные знания китайской истории и культуры, которые получили признание китайской аудитории в Интернете.

«Язык в большей степени связан с культурой, и я считаю, что эти конкурсанты, владеющие китайским языком, сделают больше для содействия культурному обмену между двумя странами», — добавила Чу.

Выступая во время конкурса, председатель Торговой палаты китайских предприятий в Гане Лю Ян сказал, что конкурс позволил китайским предприятиям в Гане раскрыть больше местных талантов.

«По мере углубления китайско-ганского сотрудничества китайские предприятия готовы открыть больше дверей для молодых талантов из Ганы, владеющих китайским языком» , — сказал он.

«Китайский мост» — это ежегодный конкурс, направленный на то, чтобы вдохновить студентов из разных стран изучать китайский язык и укрепить их понимание китайского языка и культуры.