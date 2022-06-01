Соревнования по китайскому языку «Китайский мост» прошли в Гане
Аккра, 1 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Конкурс китайского языка «Китайский мост» придал импульс культурному обмену между Китаем и Ганой, заявила китайский директор Института Конфуция при Университете Ганы Чу Бэйцзюань, передает агентство Синьхуа.
Чу сделала это замечание во время интервью агентству Синьхуа в кулуарах соревнований, которые состоялись 28 мая.
Продолжающаяся пандемия COVID-19 не оставила конкурсу в этом году иного выбора, кроме как проходить онлайн. Несмотря на это, энтузиазм ганских студентов по этому поводу ничуть не угас. Во время викторины по китайской культуре многие участники продемонстрировали обширные знания китайской истории и культуры, которые получили признание китайской аудитории в Интернете.
Выступая во время конкурса, председатель Торговой палаты китайских предприятий в Гане Лю Ян сказал, что конкурс позволил китайским предприятиям в Гане раскрыть больше местных талантов.
«Китайский мост» — это ежегодный конкурс, направленный на то, чтобы вдохновить студентов из разных стран изучать китайский язык и укрепить их понимание китайского языка и культуры.