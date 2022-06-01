Макао, Китай, , 05:21 — REGNUM Внешняя торговля товарами Макао с января по апрель 2022 года составила 56,71 млрд патак (около $7,02 млрд), что на 19,1% больше в годовом исчислении сообщила статистическая служба специального административного района (САР), передает агентство Синьхуа.

Макао

Свежий отчет Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) показал, что общая стоимость экспорта товаров за первые четыре месяца этого года увеличилась на 12,4% в годовом исчислении до 5,07 млрд патак, в то время как общий объем импорта товаров вырос на 19,8% до 51,64 млрд патак.

За первые четыре месяца стоимость реэкспорта и внутреннего экспорта выросла на 10,3% до 4,34 млрд патак и на 27,1% до 735 млн патак соответственно. Согласно отчету, дефицит торгового баланса составил 46,57 млрд патак, что на 7,99 млрд патак больше, чем годом ранее.

При анализе по направлениям, экспорт товаров на материк сократился на 23,5% в годовом исчислении до 443 млн патак за первые четыре месяца. Экспорт в САР Гонконг, Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) зарегистрировал соответствующий рост в годовом исчислении на 19,2%, 17,4% и 29,6%.

При анализе по месту происхождения, импорт товаров из ЕС и материковой части за первые четыре месяца 2022 года вырос на 31,5% до 18,52 млрд патак и на 6,8% до 14,96 млрд патак соответственно.

Только в апреле общий объем экспорта товаров составил 1,19 млрд патак, увеличившись на 13,0% в годовом исчислении, в то время как общий объем импорта товаров снизился на 3,1% в годовом исчислении до 13,18 млрд патак. Дефицит торгового баланса в апреле составил 11,99 млрд патак.