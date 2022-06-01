Ивдель, Свердловская область, , 05:27 — REGNUM В Свердловской области на участке между Полуночным и Ивделем произошёл сход вагонов с рельсов. Три вагона опрокинулись, у четырёх сошли колёсные пары, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сход вагонов с щебнем в Свердловской области Пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры

В результате происшествия пострадавших нет. Вагоны получили повреждения. Устанавливается сумма ущерба.

По факту произошедшего Серовская транспортная прокуратура проводит проверку. На место схода выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.