Вашингтон, 1 июня, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону палестино-израильские отношения и важность усилий сторон по деэскалации напряжённости в регионе. Об этом говорится в распространённом 31 мая заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Нед Прайс «Госсекретарь подчеркнул важность отношений США и Палестины, а также поддержки администрацией решения о создании двух государств, достигнутого путём переговоров».

По его словам, Блинкен также подчеркнул необходимость довести до завершения расследование гибели журналистки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, имевшей палестинское и американское гражданство. Она погибла 11 мая, когда освещала израильский армейский рейд в лагерь беженцев в Дженине, завершившийся вооружённым столкновением между палестинцами и израильскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий визит главы Белого дома Джо Байдена стал одной из тем телефонной беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

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