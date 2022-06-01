Челябинск, , 05:18 — REGNUM В Челябинской области за 2022 год предстоит отремонтировать 119 медицинских объектов в 26 организациях. Об этом заявил депутатам Заксобрания губернатор Алексей Текслер.

Медицина Gorspravka09.ru

Он отметил, что важнейшей задачей в здравоохранении сейчас является реализация президентской программы по развитию первичного звена. Она предусматривает своевременное приобретение автотранспорта и оборудования. С 2019 года парк автомобилей скорой помощи обновили на две трети. Такого тема за новейшую историю региона ещё не было.

Также за три года создали 66 ФАПов, в том числе 21 в 2021 году.