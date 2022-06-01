Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM На Камчатке отменили обязательное ношение средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей. Теперь соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Остальные ковидные ограничения продлены до 1 июля — работодатели обязаны проводить дезинфекцию в помещениях, термометрию сотрудников, обеспечивать социальную дистанцию. Непривитые пожилые люди должны находиться на самоизоляции. Вахтовиков допускают к работе только при наличии отрицательных тестов на COVID-19 или сертификата о вакцинации.

Ежедневно на Камчатке выявляют около 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции с 1 июня вступает в силу решение правительства об отмене обязательного ношения защитных масок во всех закрытых и открытых помещениях, а также в поездах, самолётах и междугородних автобусах.