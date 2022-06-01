Донецк, , 05:12 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики планируют к концу лето провести несколько трибуналов над украинскими боевиками, причастными к военным преступлениям на территориях Донбасса и Украины, заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы надеемся, что до конца лета пройдет несколько промежуточных трибуналов, и виновные будут привлечены к ответственности», — приводит ее слова ТАСС.

Шишкина добавила, что по ситуации в Мариуполе обязательно будет проходить трибунал. На нем также рассмотрят и военные преступления, совершенные украинскими нацистами в Волновахе. По словам Шишкиной, после промежуточных процессов состоится международный трибунал.

Она подчеркнула, что перед трибуналом предстанут как члены украинских нацистских боевых организаций, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Шишкина добавила, что в настоящее время на территории республик Донбасса содержатся около восьми тысяч пленных. Она напомнила, что за особо тяжкие преступления в ДНР полагается смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над украинскими нацистскими преступниками уже «не за горами». По его словам, для доказательства вины уже собрано достаточно материалов.

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