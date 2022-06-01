Москва, , 05:09 — REGNUM Херсонская область Украины войдёт в состав России, то же самое будет и с Запорожской областью, где состоится референдум, как только этого позволит ситуация. Такое заявление сделал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в беседе с РИА Новости.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

Как уточнил Турчак, решение должны будут принять жители регионов, но у него есть уверенность, что регионы в итоге войдут в состав Российской Федерации.

«Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — пояснил Турчак.

Говоря о Донецкой и Луганской Народных Республиках, Турчак отметил, что никаких сомнений нет ни у кого «от слова совсем» в том, что эти освобождённые от украинских националистов территории присоединятся к России.

«Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», — сказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Турчак предложил создать в Донбассе особую экономическую зону.

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