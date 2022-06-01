Якутск, 1 июня, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В столице Якутии людям запретили посещать местность Ус Хатын, где будет проходить главный праздник для якутян — Ысыах. Запрет введён с целью уберечь строения комплекса от пожаров, траву — от повреждений, сообщило ИА SakhaDay.

Clker-Free-Vector-Images Запрет

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На то, что людей не пускают на территорию комплекса, пожаловались жители Якутска. Выяснилось, что указ о запрете посещения Ус Хатын был подписан в мэрии города 26 мая.

«Оказывается Ус Хатын охраняется как военный стратегический объект!» — возмущены якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный якутский праздник Ысыах будут также отмечать в Хабаровске и Владивостоке. Этот праздник ключевой для народа саха.