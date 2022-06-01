Биробиджан, 1 июня 2022, 04:57 — REGNUM Власти Биробиджана пытаются обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в городе. С этой целью были проведены торги для определения перевозчика по одному из маршрутов, написал в своём телеграм-канале мэр столицы региона Максим Семёнов.
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Он также анонсировал покупку четырёх новых автобусов для города в этом году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее горожане жаловались в соцсетях на то, что не могут дождаться городских автобусов. У перевозчика сбилось расписание, пассажиры были вынуждены долго ждать общественный транспорт на остановках.