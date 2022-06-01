Биробиджан, 1 июня, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Власти Биробиджана пытаются обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в городе. С этой целью были проведены торги для определения перевозчика по одному из маршрутов, написал в своём телеграм-канале мэр столицы региона Максим Семёнов.

Max071086 Городской автобус. Рязань

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«Работа по оздоровлению нашего транспортного предприятия продолжается. В первых числах мая нам удалось прекратить процедуру банкротства, соответственно, МУП может участвовать в аукционных мероприятиях и снижать свои издержки, повышая качество предоставляемых населению услуг. Первые шаги по бесперебойной работе социально значимого для города предприятия сделаны», — заверил мэр.

Он также анонсировал покупку четырёх новых автобусов для города в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горожане жаловались в соцсетях на то, что не могут дождаться городских автобусов. У перевозчика сбилось расписание, пассажиры были вынуждены долго ждать общественного транспорта на остановках.