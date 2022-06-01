Белый дом столкнулся с массовым увольнением чернокожих сотрудников
Вашингтон, 1 июня, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Как минимум 21 чернокожий сотрудник администрации Белого дома в США уволился или планирует уйти с занимаемой должности. Об этом 31 мая пишет издание Politico.
Волна увольнений была настолько явной, что для этого явления было придумано специальное название Blaxit, оно образовано от английских слов «чернокожий» (black) и «уход» (exit) и одновременно стало отсылкой к Brexit. Действующие сотрудники Белого дома в качестве причин, вызвавших волну увольнений, называют слабую поддержку со стороны начальства, отсутствие возможностей для полноценного карьерного роста и невысокий уровень зарплат.
Как пояснил ситуацию один из чиновников, предоставляя темнокожим рабочие места в Белом доме, администрация не позаботилась об инфраструктуре для них, чтобы удержать таких сотрудников на рабочих местах.
«Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», — отметил один из сотрудников администрации Белого дома.
В частности, указывается, что зарплата в Белом доме традиционно невысокая, при этом многие чернокожие сотрудники не из богатых семей и их сложно удержать в городе, где стоимость жизни выше средней по стране.
Идея создать самый «пёстрый» кабинет в истории США принадлежала команде президента Джозефа Байдена. По словам американского лидера, такая «цветная» администрация должна стать лицом и отражением современной Америки.