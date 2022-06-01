Вашингтон, 1 июня, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Как минимум 21 чернокожий сотрудник администрации Белого дома в США уволился или планирует уйти с занимаемой должности. Об этом 31 мая пишет издание Politico.

Whitehouse.gov Белый дом

Волна увольнений была настолько явной, что для этого явления было придумано специальное название Blaxit, оно образовано от английских слов «чернокожий» (black) и «уход» (exit) и одновременно стало отсылкой к Brexit. Действующие сотрудники Белого дома в качестве причин, вызвавших волну увольнений, называют слабую поддержку со стороны начальства, отсутствие возможностей для полноценного карьерного роста и невысокий уровень зарплат.

Как пояснил ситуацию один из чиновников, предоставляя темнокожим рабочие места в Белом доме, администрация не позаботилась об инфраструктуре для них, чтобы удержать таких сотрудников на рабочих местах.

«Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», — отметил один из сотрудников администрации Белого дома.

В частности, указывается, что зарплата в Белом доме традиционно невысокая, при этом многие чернокожие сотрудники не из богатых семей и их сложно удержать в городе, где стоимость жизни выше средней по стране.

Идея создать самый «пёстрый» кабинет в истории США принадлежала команде президента Джозефа Байдена. По словам американского лидера, такая «цветная» администрация должна стать лицом и отражением современной Америки.