Екатеринбург, , 05:09 — REGNUM Депутаты гордумы Екатеринбурга отчитались о своих доходах за 2021 год. Соответствующая информация опубликована на сайте гордумы.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самым богатым екатеринбургским депутатом снова стал Дмитрий Николаев (ЛДПР). Он уже возглавлял список в 2020 году. Депутат задекларировал 69,6 млн рублей дохода. В собственности у Николаева находятся две квартиры, автоприцеп и снегоход.

Наиболее богатыми депутатами Екатеринбурга также оказались Алексей Вихарев («Единая Россия»)и Алексей Мещеряков («Справедливая Россия»), заработавшие 63,4 млн и 51,5 млн соответственно. Примечательно, что доходы Мещерякова выросли в 170 раз по сравнению с 2018 годом. Тогда депутат задекларировал всего 319 тыс. рублей. Придвигается он на автомобиле «Тойота». В собственности у Мещерякова также находится квартира площадью в 80 квадратных метров.

Самым бедным депутатом гордумы Екатеринбурга стал Сергей Шадрин (КПРФ). Депутат отчитался о доходе в 923 тыс. рублей.