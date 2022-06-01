Москва, 1 июня, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против России вредит самим западным странам и подрывает их экономику, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе беседы с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Не перестаешь удивляться изобретательности наших так называемых «партнёров» из Евросоюза. Но это критично, в первую очередь, для их собственных граждан, для жителей стран Европейского союза, потому что, понятно, что это серьёзно ударит по их качеству жизни», — заявила она.

Матвиенко добавила, что решение о новых санкциях ЕС вызвало рост на рынке нефти. Это также нанесло вред экономике Евросоюза. При этом, по ее мнению, конкурентность европейской экономики продолжает снижаться из-за действия санкций против России. Матвиенко подчеркнула, что Москва всегда найдет новых покупателей для своих энергоресурсов.

Она отметила, что России следует использовать больше нефти внутри страны. В частности, развивать химическую промышленность и строить новые заводы. Матвиенко добавила, что санкции ЕС против России уже выдохлись и не наносят существенного ущерба для российской экономики.