Екатеринбург, , 05:09 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора лицея №12, ученики которого исполнили непристойный танец в рамках танцевального марафона. Свою позицию в отношении разгоревшегося скандала глава региона выразил на своей странице «Вконтакте».

Евгений Куйвашев Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона подчеркнул, что не поддерживает исполнение подобных танцев. Однако, по словам Куйвашева, «пародия» была всего лишь шуткой, за которую можно только пожурить,. При этом губернатор заявил, что не допустит увольнения директора лицея №12 Любови Кулевой. «Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора», подытожил Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая десятиклассники екатеринбургского лицея №12 исполнили непристойный танец в рамках танцевального марафона. Подобное поведение школьников вызвало широкий резонанс. Глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов предложил уволить директора школы Любовь Кулеву, а участники общественной организации «Зов Народа» потребовали проверить учебное заведение на наличие ЛГБТ-пропаганды.