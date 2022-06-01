Биробиджан, , 04:43 — REGNUM Возможность отдохнуть летом в детских лагерях получат свыше 10 тысяч школьников Еврейской автономной области. Учреждения для отдыха детей, в том числе пришкольные, начали работать с 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Детский лагерь City-yaroslavl.ru

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Всего в ЕАО один детский лагерь с круглосуточным пребыванием — «Алые паруса», ещё один — «Юннаты» — откроют только для воспитанников детских домов. Ранее работавшее учреждение «Жемчужина» в этом году не сможет принять детей, так как большинство его зданий находится в аварийном состоянии. В правительстве региона в будущем намерены открыть новый детский лагерь ему на замену.

«В этом году на всероссийском совещании региональных министров, которое проводил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, было анонсировано, что правительство России совместно с Министерством просвещения планируют к запуску программу строительства летних лагерей. Конечно, Еврейская автономная область предпримет максимум усилий, чтобы в эту программу попасть», — отметила начальник департамента образования ЕАО Наталья Соловченкова.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный на территории Еврейской АО детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием «Алые паруса» вошёл в программу туристического кешбэка, по которой можно получить 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.