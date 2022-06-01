Сана, 1 июня, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Двое военнослужащих правительственных войск Йемена погибли в результате взрыва, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в йеменском правительстве.

Ibrahem Qasim Йемен

По его данным, во время прохождения военного автомобиля на дороге в провинции Шабва сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения. Всех раненых доставили в ближайший госпиталь, автомобиль от взрыва получил серьезные повреждения. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая взрыв произошел у города Ходейда на востоке Йемена. В результате взрыва погибли пятеро мирных жителей. По предварительным данным, произошла детонация кассетного боеприпаса, сброшенного военным самолетом Саудовской Аравии.