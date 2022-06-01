Екатеринбург, 1 июня, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Участники общественного движения «Зов Народа» направили обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. Активисты просят проверить уральский лицей №12 после разгоревшегося ЛГБТ-скандала, сообщил председатель движения Сергей Зайцев.

fsHH ЛГБТ

По словам Зайцева, руководство лицея должно было видеть программу мероприятия во время репетиций и предотвратить скандальный танец. Вместо этого руководство «решило наградить танцоров за смелость», отмечает общественник. Он также акцентирует внимание на возможной роли в данном мероприятии «Ельцин центра», принимавшего участие в финансировании лицея. Не остался в стороне и вопрос о роли свердловского губернатора Евгения Куйвашева в либерализации Среднего Урала. При этом отмечается, что глава региона якобы в течение двух лет обучался в университете США и мог распространить на Урале либеральные ценности.

Зайцев подчеркнул, что взволнован происходящим в уральской столице. «Прошу провести проверку указанного мной учебного заведения (Лицей №12) на наличие пропаганды ЛГБТ», — подвёл итог общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в рамках марафона ученики Лицея №12 Екатеринбурга исполнили скандальный танец. При этом за школьников заступилась директор Любовь Кулева, заявив, что танец не имел вульгарного подтекста. При этом позицию директора раскритиковал глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов. Чиновник выступил с предложением уволить директора.