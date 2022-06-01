Вашингтон, 1 июня, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Украина утверждает, что не будет применять для ударов по территории России реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев хочет получить от Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В администрации США отметили, что украинская сторона дала соответствующее обещание американским властям. В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты якобы не поощряют Украину к совершению атак за пределами границ страны и не предоставляют Киеву такие возможности.

Системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 500 км при использовании дальнобойных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Пентагон объявил, что США обучают примерно 20 украинских военных применению противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», которые будут переданы Украине Данией.

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