Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Давить на Киев в вопросе территориальных уступок России в ходе переговоров с Москвой Белый дом не собирается. Такое заявление сделал 31 мая высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга для СМИ.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил представитель Белого дома, переговоры России с Украиной были свёрнуты не потому, что Киев отказался от дипломатического пути решения конфликта. По мнению американского чиновника, «русские, по сути, не проявили заинтересованности в переговорах в духе доброй воли».

Поэтому Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев и вынуждать украинские власти идти на какие-либо территориальные уступки, ни в частных разговорах, ни в публичных контактах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента США Джозефа Байдена, поддерживая Украину, американские власти хотят, чтобы она превратилась в «демократическую страну, способную защититься при новом конфликте».

Читайте ранее в этом сюжете: Байден назвал цель США в поддержке Украины