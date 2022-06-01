Артём, Приморский край, 1 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В День защиты детей 1 июня в Артёме открылся новый детский сад №8 «Звёздочка» — двухэтажное здание построили по национальному проекту «Демография». Сад рассчитан на 230 мест, 12 групп, четыре из которых примут малышей от полутора до трёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Yarregion.ru Детский сад

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«Звёздочка» оборудована всем необходимым: современными игровыми и спальными комнатами, кабинетом дополнительного образования, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком, прачечной. На территории детского сада есть 12 прогулочных площадок. Вокруг здания проведены работы по благоустройству, высажены деревья и кустарники, обустроены газоны.

Учреждение полностью оснащено учебно-методическими комплектами для проведения образовательной деятельности. Есть оборудование для занятий робототехникой и современные конструкторы. Обеспечена доступная среда — установлены подъёмник, пандус и лифт.

«В 2019 году президент России Владимир Путин объявил о старте национальных проектов. И мы с вами видим результаты. Открылись детские сады в Уссурийске, Владивостоке, Шкотовском и Партизанском районах. И теперь мы открываем ещё один детский сад здесь, в Артёме. Это учреждение так же, как и остальные, даёт рабочие места, возможность родителям малышей выйти на работу, а самое главное — дети могут получать образовательные услуги, осваивать нужные и полезные навыки в самых современных и комфортных условиях», — сказала на открытии сада министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

В 2021 году в Приморье окрыли девять новых детских садов, рассчитанных на 1,5 тыс. мест. Кроме того, в 22 муниципалитетах отремонтировали 46 школ, на 12 территориях — 27 детских садов.

«Замечательное событие — город получил новый современный детский сад. Учитывая, что Артёмовский городской округ густонаселён, открытие нового сада закроет проблемы и потребности в дошкольном образовании. Для ребят детский сад — это второй дом, поэтому важно, чтобы малыши с удовольствием, радостью туда приходили. А если счастлив ребёнок, то и родители спокойны и довольны. Важен и кадровый состав — от воспитателя во многом зависит комфортное пребывание ребёнка в саду. Обучающие и игровые программы помогут сделать образовательную программу интересной. Возможности нацпроекта это в полной мере обеспечивают», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Демография» по всей России открываются ясельные группы в новых современных детских садах. Это дает возможность обеспечить доступное дошкольное образование всем детям вне зависимости от места проживания, а родителям, которые занимаются воспитанием детей, при желании раньше выйти на работу. При поддержке национального проекта «Демография» до конца 2024 года будут открыты 257 тыс. новых мест для малышей в детских садах по всей России.