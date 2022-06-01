Благовещенск, 1 июня, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В Благовещенске 1 июня поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в дошкольных учреждениях №50 и №32. Одно из зданий уже проверено, информация оказалась ложной, сообщило ИА «ПортАмур».

Vestnik-obninsk.ru Детский сад

Читайте также: В Приамурье поступило сообщение об угрозе взрыва в школе, где проходил ЕГЭ

Детские сады обследовали представители правоохранительных органов. Из учреждений эвакуировали детей и персонал. Днём ранее аналогичное сообщение поступило в Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях трёх школ Благовещенска. В одной из них проводилось ЕГЭ.