Пхеньян, 1 июня, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В КНДР за последние 24 часа выявили 93 180 человек с симптомами неизвестной лихорадки. Об этом 1 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число случаев заражения лихорадкой, эпидемия которой вспыхнула в стране в конце апреля, достигло 3,74 млн. Выздоровели 3,56 млн человек, проходят лечение 177 тыс. пациентов.

За прошедшие сутки в Северной Корее не умер ни один пациент с симптомами лихорадки, общее число погибших по-прежнему составляет 70 человек.

Напомним, наибольший суточный прирост случаев заражения был зарегистрирован 15 мая, когда официально было зарегистрировано 392 920 человек с симптомами лихорадки. Предполагается, что такой диагноз ставится не только пациентам с COVID-19 в связи с ограниченными возможностями по проведению массового тестирования на коронавирус.