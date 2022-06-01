Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Об этом 1 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Идея о конфискации российских активов для последующей передачи их Украине на восстановление после спецоперации, вызвала одобрение в ряде стран Европы, но в США к ней отнеслись резко отрицательно из-за возможных юридических и репутационных потерь для страны в случае реализации такого сценария.

Уточняется, что ряд высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джозефа Байдена предупредили о незаконности изъятия активов и о том, что их отчуждение может подорвать статус США как надёжного источника для инвестиций.

Издание отмечает, что США ведут себя значительно осторожнее многих стран Европы, открыто призывающих мировое сообщество использовать российские активы для помощи Украине. В правительстве США неоднократно указывали, что решение по данному вопросу ещё не принято.

Напомним, страны Евросоюза заморозили активы Центробанка России на общую сумму около €23 млрд. Также Евросоюз также заблокировал €10 млрд материальных активов, принадлежащих России и российским гражданам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке Центробанком России последствий заморозки ЕС российских активов.

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