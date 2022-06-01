Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву Украине составляет $700 млн и включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковое вооружение, в том числе комплексы Javelin. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Военная помощь Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Представитель американской администрации отметил, что официально пакет представят 1 июня. Кроме вооружений и техники Украина получит от США запчасти к более ранним поставкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Греция официально объявила о планах предоставить Киеву свои боевые машины пехоты БМП-1. В Афинах рассчитывают, что взамен указанной техники получат вооружение немецкого производства.

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