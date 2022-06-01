Вашингтон, 1 июня, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи Вашингтона Украине составляет $700 млн и включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковое вооружение, в том числе комплексы Javelin. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Представитель американской администрации отметил, что официально пакет представят 1 июня. Кроме вооружений и техники, Украина получит от США запчасти к более ранним поставкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Греция официально объявила о планах предоставить Киеву свои боевые машины пехоты БМП-1. В Афинах рассчитывают, что взамен указанной техники получат вооружение немецкого производства.