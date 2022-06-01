Владивосток, , 04:41 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Тахир Ибашев осудил политическую провокацию, которую устроили на очередном заседании его коллеги по партии депутаты Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга, выступив с обращением, касающимся специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщается в пресс-службе ЗС ПК.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

Читайте также: В Приморье коммунисты устроили демарш против спецоперации в защиту Донбасса

«Обращение, которое прозвучало от депутата Васюкевича, не было согласовано с депутатами от фракции КПРФ, оно прозвучало для меня неожиданно. Хотелось ему сказать: остановись! Я собираю для бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, которые воюют с нацистами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, подарки, чтобы их как-то поддержать, а тут такое заявление. Я собираюсь съездить и поддержать наших ребят, считаю, что подобные заявления не уместны, считаю их политической провокацией!» — сказал Тахир Ибашев.

По мнению парламентария, прозвучавшее обращение раскалывает фракцию КПРФ и призывает к предательству.

«Поднять белый флаг, вывести войска — я даже подумать о таком не могу, а не то, что сказать! Решение президента России Владимира Путина, давшего начало специальной военной операции на Украине, абсолютно правильно и взвешенно. Победа будет за нами!» — добавил депутат-коммунист.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Законодательного собрания Приморья 27 мая началось с провокационной выходки депутатов-коммунистов, выступивших с обращением к президенту РФ Владимиру Путину против специальной военной операции в защиту Донбасса.